Звезда "Властелина колец" впервые станет отцом

38-летний Элайджа Вуд, который известен по роли детектива в драме "Доверие", впервые станет папой. Американский актер уже два года встречается со своей девушкой Метте-Мари Конгсвед, и похоже, пара намерена строить семью.





На днях Элайджу и Метте-Мари папарацци засняли на улицах Лос-Анджелеса. Судя по свежим кадрам, знаменитости в скором времени станут родителями. На фото Конгсвед запечатлена в оранжевом платье и белой футболке. Округлившийся живот будущей мамы свидетельствует о том, что Метте-Мари совсем скоро родит малыша.





Элайджа Вуд для прогулки выбрал темные джинсы, яркую рубашку и синий жакет.













Стоит отметить, что на снимках, опубликованных изданием People, также можно заметить кольцо на безымянном пальце возлюбленной Вуда. Это значит, что селебрити обручились и в ближайшее время сыграют свадьбу.



