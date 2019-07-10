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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
10 июля 19, 14:32
Звезда "Властелина колец" впервые станет отцом
Элайджа Вуд
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Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед ждут ребенка.
38-летний Элайджа Вуд, который известен по роли детектива в драме "Доверие", впервые станет папой. Американский актер уже два года встречается со своей девушкой Метте-Мари Конгсвед, и похоже, пара намерена строить семью.

На днях Элайджу и Метте-Мари папарацци засняли на улицах Лос-Анджелеса. Судя по свежим кадрам, знаменитости в скором времени станут родителями. На фото Конгсвед запечатлена в оранжевом платье и белой футболке. Округлившийся живот будущей мамы свидетельствует о том, что Метте-Мари совсем скоро родит малыша.

Элайджа Вуд для прогулки выбрал темные джинсы, яркую рубашку и синий жакет.



Стоит отметить, что на снимках, опубликованных изданием People, также можно заметить кольцо на безымянном пальце возлюбленной Вуда. Это значит, что селебрити обручились и в ближайшее время сыграют свадьбу.

Источник: https://www.segodnya.ua
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