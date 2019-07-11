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11 июля 19, 10:47
Forbes назвал самую высокооплачиваемую знаменитость
Тейлор Свифт
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Лидировала в этом году поп-исполнительница Тейлор Свифт. Она заработала за год $185 миллионов.
Американский журнал Forbes назвал самую высокооплачиваемую знаменитость за последний год. Лидером рейтинга оказалась поп-исполнительница Тейлор Свифт.

29-летняя певица заработала за последний год $185 миллионов. Такого показателя ей удалось достигнуть благодаря мировому туру в поддержку ее альбома Reputation, который оказался наиболее прибыльным в истории США, принеся $266,1 миллиона.

На второй позиции идет Кайли Дженнер, которая в 21-летнем возрасте стала одной из успешнейших предпринимательниц. Она также является одной из героинь популярного реалити-шоу Семейство Кардашян. За год девушка смогла заработать 170 миллионов долларов.

А замыкает тройку лидеров рэпер и супруг Ким Кардашьян Канье Уэст с 150 миллионами долларов.

В ТОП-10 также вошли футболист Лионель Месси, британский певец Эд Ширан, португальский футболист Криштиану Роналду, бразильский игрок Неймар, рок-группа из США The Eagles, американский психолог и телеведущий Фил Макгроу и боксер Сайль Альварес, известный как Канело.

Источник: https://korrespondent.net
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