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11 июля 19, 10:49
Бейонсе покорила нарядом на премьере своего фильма
Бейонсе
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На мероприятии артистка появилась в эффектном и откровенном ансамбле, с глубоким декольте.
Американская певица Бейонсе посетила премьеру фильма Король Лев, в котором озвучила одну из героинь. Снимки с мероприятия, на которых она запечатлена в броском наряде, знаменитость опубликовала на своей Instagram-странице.

На фото певица предстает в пикантном наряде из усеянного стразами платья-пиджака от Alexander McQueen с глубоким декольте и прозрачным черным подолом. Дополнила свой образ артистка массивными драгоценностями - колье и серьгами.

Снимки Бейонсе за считанные часы набрали миллионы лайков, а также большое количество восторженных комментариев пользователей соцсети.



Источник: https://korrespondent.net
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