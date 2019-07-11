Бейонсе покорила нарядом на премьере своего фильма

Американская певица Бейонсе посетила премьеру фильма Король Лев, в котором озвучила одну из героинь. Снимки с мероприятия, на которых она запечатлена в броском наряде, знаменитость опубликовала на своей Instagram-странице.





На фото певица предстает в пикантном наряде из усеянного стразами платья-пиджака от Alexander McQueen с глубоким декольте и прозрачным черным подолом. Дополнила свой образ артистка массивными драгоценностями - колье и серьгами.





Снимки Бейонсе за считанные часы набрали миллионы лайков, а также большое количество восторженных комментариев пользователей соцсети.











