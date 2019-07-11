Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.56
USD
25.49
RUB
0.40
EUR
29.06
USD
25.77
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
11 июля 19, 11:03
Светлана Лобода украла чужое фото
Светлана Лобода
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Певица Светлана Лобода, гастролирующая в России, отличилась очередным скандалом.
Артистка опубликовала на своей странице фото, на котором якобы она обнаженной стоит на голове на пирсе.

"Встала в позу. В Нижнем Новгороде я встану на сцене", – добавила в подписи в Instagram Лобода. Вместе с этим, Светлана не обозначила настоящего автора фото, тем самым попыталась выдать девушку на фото за себя.

Сначала поклонники артистки писали ей комплименты, но впоследствии стало известно, что певица на самом деле украла снимок у девушки Nude Yoga Girl. Известная блогер публикует свои обнаженные фото, на которых она позирует в разных асанах из йоги и скрывает свое лицо.

После того, как стало известно о краже частного фото, Лобода заблокировала некоторых пользователей в сети и удалила негативные комментарии и обвинения, в том числе и самого автора снимка.

Фото, которое опубликовала Светлана Лобода 10 июля 2019 года



После шквала критики Светлана Лобода решила "улучшить" ситуацию и оправдать себя. Для этого она насмешливо обратилась к блогеру в Instagram-Stories.

"Дорогая, я же не говорила, что это я", - сказала Лобода и добавила шуточные "эмоджи". После этого гастролерша России решила прекратить разговор с автором фото, вызывающе заблокировав ее в социальной сети.

Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Лобода поскандалила с работниками аэропорта (ВИДЕО)
Светлана Лобода поделилась трогательным фото с дочерью
На обманутую Светлану Лободу подали в европейский суд
Супруга Евгения Кошевого удивила сеть пикантными фото
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Святослав Вакарчук впервые поделился снимками с семьей
noimageУкраинская телеведущая Катя Осадчая заметно изменилась
noimageМеган Маркл с новорожденным Арчи засняли папарацци
noimageБейонсе покорила нарядом на премьере своего фильма
noimageForbes назвал самую высокооплачиваемую знаменитость
Лента новостей