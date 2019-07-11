Светлана Лобода украла чужое фото

Артистка опубликовала на своей странице фото, на котором якобы она обнаженной стоит на голове на пирсе.





"Встала в позу. В Нижнем Новгороде я встану на сцене", – добавила в подписи в Instagram Лобода. Вместе с этим, Светлана не обозначила настоящего автора фото, тем самым попыталась выдать девушку на фото за себя.





Сначала поклонники артистки писали ей комплименты, но впоследствии стало известно, что певица на самом деле украла снимок у девушки Nude Yoga Girl. Известная блогер публикует свои обнаженные фото, на которых она позирует в разных асанах из йоги и скрывает свое лицо.





После того, как стало известно о краже частного фото, Лобода заблокировала некоторых пользователей в сети и удалила негативные комментарии и обвинения, в том числе и самого автора снимка.





Фото, которое опубликовала Светлана Лобода 10 июля 2019 года













После шквала критики Светлана Лобода решила "улучшить" ситуацию и оправдать себя. Для этого она насмешливо обратилась к блогеру в Instagram-Stories.





"Дорогая, я же не говорила, что это я", - сказала Лобода и добавила шуточные "эмоджи". После этого гастролерша России решила прекратить разговор с автором фото, вызывающе заблокировав ее в социальной сети.



