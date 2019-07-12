Майли Сайрус украсила обложку известного глянца

Поэтому, обнажить свое тело для обложки глянца для 26-летней звезды не составило больших трудностей.





Представители американского глянца сперва заинтриговали поклонников черно-белым фото со скрытым лицом, а позже подняли настоящий фурор, показав обложку августовского номера.





На официальной Instagram-странице американского Elle появилось очень горячее фото 26-летней Майли Сайрус, которая недавно стала героиней сериала "Черное зеркало".





Певица и актриса уверенно позировала перед камерой итальянского фотографа Mario Sorrenti в сексапильной накидке, подобной пиджаку, которую надела на голое тело. Ярким дополнением ее жаркого стиля стали массивные аксессуары и укладка в свободном стиле.











