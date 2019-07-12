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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
12 июля 19, 11:52
Кто повлиял на расставание Ирины Шейк и Брэдли Купера
Брэдли Купер и Ирина Шейк
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Завершение идеальных отношений Ирины Шейк и Брэдли Купера стало едва ли не самой обсуждаемой темой в Голливуде.
В СМИ поговаривали, что на разрыв повлияла зажигательная певица Леди Гага, которая была партнершей актера в фильме "Рождение звезды". Однако инсайдеры рассказали, что на самом деле не артистка стала причиной развода пары.

По данным таблоида The Sun, Брэдли Купер и Ирина Шейк жили не одни в роскошном особняке в Лос-Анджелесе. Вместе с парой жила мама актера – 78-летняя Глория Кампано. Она поселилась с сыном после смерти своего мужа Чарльза.

Женщина славится своим непростым характером, поэтому на протяжении 4 лет совместной жизни Брэдли и Ирины всегда высказывала свое недовольство невесткой. Перед церемонией Оскар-2019 между женщинами разгорелся немалый скандал, что было заметно на красной дорожке. Ирина не становилась рядом с Глорией, а Брэдли Купер пытался уладить ситуацию, держа обоих за руки.

Кроме этого, в СМИ подозревают, что именно мама актера повлияли на все его отношения. Брэдли Купер имел несколько громких романов, однако ни одна женщина не сумела задержаться в его жизни больше, чем на 5 лет.

"Мы не будем удивляться, если Брэдли никогда не найдет девушку, которая идеально подойдет для него и его мамы", – заявили инсайдеры.

Пока представители актера не комментируют информацию СМИ, а сам Брэдли Купер отказывается говорить о личной жизни с журналистами.

Источник: https://telegraf.com.ua
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