Фанат Елизаветы II пытался залезть во дворец к королеве

Пока Ее Величество Елизавета II спала, 22-летний англичанин сумел перелезть через большие парадные ворота Букингемского дворца и пробраться на территорию резиденции. Юный фанат королевы отметил, что хотел просто поговорить с 93-летним монархом.





На сайте иностранного издания The Sun появилась информация, что 22-летний неизвестный мужчина пытался пробраться в апартаменты в Букингемском дворце, чтобы увидеть Елизавету II.





Как отмечается в источнике, охрана мгновенно среагировала и задержала англичанина, который при разговоре с ними признался, что не имел дурных намерений, а просто хотел пообщаться с королевой Великобритании.





Что интересно, похоже, кроме Ее Величества в 02:00 ночи по лондонскому времени спала не только она, но и работники, которые должны оберегать ее покой. Ведь парень успел пробежать через двор и даже постучать в дверь. В общем его время пребывания на территории дворца составляло 4 минуты. В настоящее время 22-летний англичанин находится в полицейском участке.



