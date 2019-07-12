Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.12
USD
25.80
RUB
0.41
EUR
28.99
USD
25.76
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
12 июля 19, 12:01
Фанат Елизаветы II пытался залезть во дворец к королеве
Елизавета II
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В ночь с 10 на 11 июля в Букингемском дворце произошел забавный и одновременно настораживающий конфуз.
Пока Ее Величество Елизавета II спала, 22-летний англичанин сумел перелезть через большие парадные ворота Букингемского дворца и пробраться на территорию резиденции. Юный фанат королевы отметил, что хотел просто поговорить с 93-летним монархом.

На сайте иностранного издания The Sun появилась информация, что 22-летний неизвестный мужчина пытался пробраться в апартаменты в Букингемском дворце, чтобы увидеть Елизавету II.

Как отмечается в источнике, охрана мгновенно среагировала и задержала англичанина, который при разговоре с ними признался, что не имел дурных намерений, а просто хотел пообщаться с королевой Великобритании.

Что интересно, похоже, кроме Ее Величества в 02:00 ночи по лондонскому времени спала не только она, но и работники, которые должны оберегать ее покой. Ведь парень успел пробежать через двор и даже постучать в дверь. В общем его время пребывания на территории дворца составляло 4 минуты. В настоящее время 22-летний англичанин находится в полицейском участке.

Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Пугачева и Галкин живут полноценной супружеской жизнью
Бритни Спирс переехала в роскошный особняк (ФОТО)
Версальский дворец не примет свадьбу Ким Кардашиан
Елизавета II приняла Меган Маркл
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Появились детали избиения Хейден Панеттьери
noimageКара Делевинь готовится к свадьбе
noimageКто повлиял на расставание Ирины Шейк и Брэдли Купера
noimageМайли Сайрус украсила обложку известного глянца
Лента новостей