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12 июля 19, 12:04
Кара Делевинь готовится к свадьбе
Кара Делевинь
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Знаменитая американская модель и актриса Делевинь обручилась с актрисой Эшли Бенсон.
Пара засветила роскошные обручальные кольца во время своего обычного выхода.

Как сообщает People, знаменитости отправились на отдых в солнечный Сен-Тропе, где не сидели в номере отеля, а наслаждались красотой курортного города. Во время одной из прогулок Кара Делевинь и Эшли Бенсон сфотографировали французские папарацци. Снимки мгновенно появились в сети.

На кадрах видно, что на безымянном пальце Кары и Эшли обручальные кольца. Именно украшения спровоцировали слухи о предстоящей свадьбе девушек. Во время прогулки актрисы выглядели счастливыми и не скрывали своих чувств друг к другу.

Пока Делевинь не подтвердила слухов о помолвке. Она, как и ее любимая Эшли Бенсон не говорят публично о своих отношениях, поэтому вряд ли знаменитости прокомментируют информацию о предстоящей свадьбе.

"Я думаю, что конфиденциальность является наилучшим решением для любых отношений. Я всегда была сторонницей этого и уверена, что это к лучшему. Знаю, что звездам сложно, а как иначе мы можем скрыть что-то от общественности. Но я стараюсь не говорить о личной жизни", – пояснила Эшли Бенсон.





Источник: https://telegraf.com.ua
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