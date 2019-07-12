Кара Делевинь готовится к свадьбе

Пара засветила роскошные обручальные кольца во время своего обычного выхода.





Как сообщает People, знаменитости отправились на отдых в солнечный Сен-Тропе, где не сидели в номере отеля, а наслаждались красотой курортного города. Во время одной из прогулок Кара Делевинь и Эшли Бенсон сфотографировали французские папарацци. Снимки мгновенно появились в сети.





На кадрах видно, что на безымянном пальце Кары и Эшли обручальные кольца. Именно украшения спровоцировали слухи о предстоящей свадьбе девушек. Во время прогулки актрисы выглядели счастливыми и не скрывали своих чувств друг к другу.





Пока Делевинь не подтвердила слухов о помолвке. Она, как и ее любимая Эшли Бенсон не говорят публично о своих отношениях, поэтому вряд ли знаменитости прокомментируют информацию о предстоящей свадьбе.





"Я думаю, что конфиденциальность является наилучшим решением для любых отношений. Я всегда была сторонницей этого и уверена, что это к лучшему. Знаю, что звездам сложно, а как иначе мы можем скрыть что-то от общественности. Но я стараюсь не говорить о личной жизни", – пояснила Эшли Бенсон.



















