Песня за кандидата: кого поддерживают звезды на этих выборах

Для звезд шоу-бизнеса период выборов такой же урожайный, как и новогодние праздники. Артисты не упускают возможности заработать побольше денег и умудряются за один день выступить на концертах, организованных разными кандидатами в депутаты.

По данным Комитета избирателей, в нынешней парламентской кампании организация концертов является ключевым элементом агитации. На гречку люди уже не ведутся, а вот когда кандидата или политсилу поддерживают звезды, то на часть электората это может сработать.

Сейчас три политические силы используют концертную технологию как ключевую в своей избирательной кампании. Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук вместе со своим коллективом "Океан Эльзы" с 9 по 19 июля даст 21 бесплатный концерт в разных городах.

На сайте группы нет информации о "Туре перемен". Он анонсирован на сайте партии "Голос", а значит эти концерты являются элементом политической агитации. Хотя самому Вакарчуку эта формулировка не нравится.

- Разница в том, что мы не предлагаем кому-то, кто не может попасть на концерты "Океану Ельзи", специально попасть на них сейчас. Они открыты и свободны…Людям нужно давать какие-то положительные эмоции. Я за аутентичность. Мне Бог дал этот талант, и просто отказываться от этого, в том числе сейчас, от общения с людьми, – я считаю, это неправильно и нечестно перед избирателями. И последнее – на наших концертах сейчас нет никакой политической агитации, никаких символов, это обычные концерты "Океану Ельзи", – заявил Вакарчук.

А вот "поющий ректор" Михаил Поплавский и поддержавший его Олег Винник свои концерты прямо называют предвыборным туром "Аграрной партии". Они выступают в небольщих городах и исполняют хиты по очереди.

Винник и Поплавский знакомы давно. Певец с июля 2018 года преподает в Киевском национальном университете культуры и искусств на кафедре шоу-бизнеса.

- Я поддерживаю Аграрную партию, потому что мне близка ее идеология. Я выходец из села. И я горжусь этим. Если бы я не был из села, если бы я так тяжело не работал, как работают люди на селе, я не достиг бы таких высот и не собирал сегодня стадионы. Мне хочется, чтобы наша сельская молодежь не уезжала в Европу, а наоборот, наше село стало европейским, - объяснил Винник свое решение примкнуть к команде Поплавского.

19 бесплатных концертов в разных городах проводит и "Студия Квартал 95", которую избиратель наверняка ассоциируют с партией "Слуга народа". Но поскольку на выступлениях нет символики партии или призывов голосовать за нее, то по закону их нельзя считать предвыборной агитацией. Захотели порадовать украинцев – и поехали в тур. А то, что концерты проходят перед выборами, может быть простым совпадением.

Бесплатные концерты проходят и в рамках предвыборной кампании "Украинской стратегии Владимира Гройсмана". За политсилу премьер-министра пели группы "Тік" і "Пан Карпо".

"КП в Украине" позвонила народному артисту Павлу Зиброву, который много лет пел на концертах в поддержку Юлии Тиморшенко. В этом году он выступает на мероприятиях, организованных мажоритарщиками в разных городах. Говорит, это такая же работа, как и корпоратив.

- Я 18 лет поддерживаю партию "Батькивщина" и раньше выступал на концертах в ее поддержку. Но в этом году не приглашали. А за мажоритарщиков, конечно, выступаю, как и все артисты, - признается Павел Николаевич. - Но я за них ответственности не несу. Если кандидата пропустил Центризбирком, проверил и дал ему бумажку, то какие ко мне претензии?

По словам певца, к таким концертам относится ка к работе. И не важно, кто их организовывает.

- Нас пригласил кандидат в народные депутаты сделать для своих избирателей концерт. Это наша работа, мы получаем деньги. Приехали, спели, порадовали народ. Никакой политической символики на сцене нет. Нравится мне мажоритарщик, не нравится, сепар он или националюга, не важно. Петь - это моя работа.

Кандидат заключает договор с театром песни Павла Зиброва и зачисляет деньги на счет со своего избирательного фонда. Сколько Зибров получает за такие концерты – не признается. Но говорит, что оплачиваются они хорошо.



