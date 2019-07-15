Певца R. Kelly арестовали за детскую порнографию

Известный американский певец R. Kelly был арестован в четверг вечером по обвинению в детской порнографии и уклонении от правосудия. Об этом пишет The New York Times.





По словам помощника окружного прокурора в штате Иллинойс Джозефа Фитцпатрика, обвинение включает в себя 13 пунктов.





"Обвинительный акт включает в себя обвинения в детской порнографии, соблазнение несовершеннолетних, а также в уклонение от правосудия", - отметил он.





Известно, что в июне проходило слушание в суде, на котором певец заявил о непризнании себя виновным. В целом же против него выдвинули 21 обвинение в сексуальном насилии.



