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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
15 июля 19, 11:28
Певца R. Kelly арестовали за детскую порнографию
R. Kelly
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Также исполнителю вменяется в вину уклонение от правосудия. Арестован он был в четверг вечером.
Известный американский певец R. Kelly был арестован в четверг вечером по обвинению в детской порнографии и уклонении от правосудия. Об этом пишет The New York Times.

По словам помощника окружного прокурора в штате Иллинойс Джозефа Фитцпатрика, обвинение включает в себя 13 пунктов.

"Обвинительный акт включает в себя обвинения в детской порнографии, соблазнение несовершеннолетних, а также в уклонение от правосудия", - отметил он.

Известно, что в июне проходило слушание в суде, на котором певец заявил о непризнании себя виновным. В целом же против него выдвинули 21 обвинение в сексуальном насилии.

Источник: https://korrespondent.net
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