Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.12
USD
25.80
RUB
0.41
EUR
28.97
USD
25.75
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
15 июля 19, 11:45
Катя Осадчая показала повзрослевшего сына (ФОТО)
Катя Осадчая
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Вчера, 14 июля, Катя Осадчая опубликовала в своем Instagram новый снимок.
Украинская телеведущая Катя Осадчая опубликовала в своем Instagram новый снимок с сыном Иваном.

Украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов считаются одной из самых образцовых пар украинского шоу бизнеса. Они практически не расстаются, так как вместе ведут популярные телевизонные шоу. Кроме того, супруги воспитывают сына Ивана. В этом году ему исполнилось два года. Но родители не спешат показывать малыша публике. Лишь изредка на их странице можно увидеть фотографии ребенка со спины или без лица.

На фото любимица публики запечатлена со своим сыном Иваном, который выглядит заметно повзрослевшим. На фото мама и сын предстали перед зрителями во дворе особняка у бассейна. Катя Осадчая развлекает Ивана мыльными пузырьками. 



"Вечірні забави шоу мильних кульок by mama", — написала под фото Катя Осадчая.

Поклонники принялись обсуждать новый снимок: "Красива Катя, красивий Юра!!! Так, хочеться побачити того маленького красунчика", "Позитивні", "Какой уже взрослый малыш", "Таке тепле фото… Один з кадрів щасливого дитинства…", "Какой маленький зайчик", "Катя вы очень круто выглядите", "Ви чудові", "Клас, яке атмосферне фото".

Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Катя Осадчая и Юрий Горбунов прогулялись по горам (ФОТО)
Украинская телеведущая отправилась на Евровидение 2019
Катя Осадчая удивила всех своим золотым нарядом
Катя Осадчая показала 2-летнего сына
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Владимир Зеленский с женой поздравили дочь с днем рождения
noimageНикита Добрынин посетил Одесский кинофестиваль
noimageПамела Андерсон начала терять вес после скандального разрыва
noimageПевца R. Kelly арестовали за детскую порнографию
Лента новостей