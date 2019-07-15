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15 июля 19, 11:56
Никита Добрынин посетил Одесский кинофестиваль
Никита Добрынин
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Известный украинский телеведущий Никита Добрынин продолжает покорять поклонников нежными снимками с любимой Дарьей Квитковой.
Пара познакомилась на съемках романтического шоу "Холостяк-9", где ведущий был главным героем. И хотя в их истории хейтеры пытались найти пиар, однако после более чем 6 месяцев отношений влюбленные демонстрируют особую нежность во время публичных выходов.

В субботу, 13 июля, в Одессе стартовал юбилейный десятый Международный кинофестиваль. На грандиозное открытие были приглашены украинские и голливудские звезды, среди которых – звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн, писатель Майк Ли, французская актриса Катрин Денев, певицы Джамала и Камалия, режиссер Ахтем Сеитаблаев, ведущая Леся Никитюк. Кроме этого, на красной дорожке покрасовались экс-участники шоу "Холостяк" Иракли Макацария и Никита Добрынин, который пришел на мероприятие с девушкой.

Еще перед Одесским кинофестивалем влюбленные признались, что после отдыха в Париже они отправятся в курортный украинский город. Деталей своего путешествия Никита Добрынин и Дария Квиткова не разглашали, поэтому все поклонники пары с нетерпением ожидали их на красной дорожке.

Перед камерами телеведущий появился в классическом черном костюме с бабочкой. А вот его любимая Дария Квиткова наслаждалась вниманием фотографов в роскошном розовом платье из фатина, созданном специально по заказу. Наряд имел немалый разрез сверху, поэтому все участники мероприятия могли заметить, что девушка не надела нижнее белье. Волосы Даша Квиткова сплела в элегантную прическу и дополнила свой образ лаконичными украшениями.

"Сегодня я чувствую себя настоящей принцессой. Во-первых, рядом – роскошный мужчина Никита Добрынин. Очень горда идти рядом и держать тебя за руку... На мне идеальное платье. Вот честно, идеальное. Я нарисовала его себе в голове и его тут же воплотили в жизнь. Ничего лишнего, все очень нежно и красиво", – рассказала Дарья Квиткова.



Источник: https://telegraf.com.ua
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