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15 июля 19, 14:46
Владимир Зеленский с женой поздравили дочь с днем рождения
Елена Зеленская с дочерью Александрой
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Президентская чета отмечает 15-летие Александры
Владимир Зеленский сегодня, 15 июля, отмечает день рождения своей дочери. Александре исполняется 15 лет. Президент Украины в Instagram показал фото дочери и поздравил ее с праздником.

"Сегодня тебе 15)))) ЛЮБЛЮЮЮЮ!!!! Моя Сашуня)", – написал Владимир Зеленский под снимком.


Дочь Владимира Зеленского – Александра Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Первая леди Елена Зеленская тоже не прошла мимо 15-летия дочери и посвятила ей пост в соцсети:

"Лучшая девочка на земле! C днем рождения! 15 лет, как ты учишь меня быть мамой! Люблю тебя!".

Елена Зеленская также добавила трогательное фото, на котором позирует с Александрой.


Елена Зеленская с дочерью Александрой Фото: instagram.com/olenazelenska_official

В комментариях подписчики присоединились к поздравлениям. Среди них и популярная певица Оля Полякова: "С днём рождения вашу девочку, пусть будет счастлива".

Отметим, кроме 15-летней дочери Александры, Владимир и Елена Зеленские воспитывают 6-летнего сына Кирилла.

Источник: segodnya.ua
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