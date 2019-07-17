Владимир Зеленский с женой поздравили дочь с днем рождения

Владимир Зеленский сегодня, 15 июля, отмечает день рождения своей дочери. Александре исполняется 15 лет. Президент Украины в Instagram показал фото дочери и поздравил ее с праздником.
"Сегодня тебе 15)))) ЛЮБЛЮЮЮЮ!!!! Моя Сашуня)", – написал Владимир Зеленский под снимком.
Дочь Владимира Зеленского – Александра Фото: instagram.com/zelenskiy_official
Первая леди Елена Зеленская тоже не прошла мимо 15-летия дочери и посвятила ей пост в соцсети:
"Лучшая девочка на земле! C днем рождения! 15 лет, как ты учишь меня быть мамой! Люблю тебя!".
Елена Зеленская также добавила трогательное фото, на котором позирует с Александрой.
Елена Зеленская с дочерью Александрой Фото: instagram.com/olenazelenska_official
В комментариях подписчики присоединились к поздравлениям. Среди них и популярная певица Оля Полякова: "С днём рождения вашу девочку, пусть будет счастлива".
Отметим, кроме 15-летней дочери Александры, Владимир и Елена Зеленские воспитывают 6-летнего сына Кирилла.