Вера Брежнева испугала фанатов постаревшим видом

Известная украинская певица Вера Брежнева ужаснула поклонников постаревшим внешним видом. Причиной "волнения" фанатов стали последние опубликованные звездой снимки на своей странице в Instagram.





На новых снимках звезда снялась в кругу своих знакомых и друзей. Брежнева позирует в черном свитере и с собранными в хвост волосами.





Поклонники звезды отметили, что она выглядит старше своего возраста и обратили внимание на цвет волос певицы. По мнению подписчиков, Брежнева поседела.





Брежнева ответила поклонникам, что она отращивала волосы, и это ее естественный цвет.











































