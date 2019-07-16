Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.01
USD
25.74
RUB
0.41
EUR
29.10
USD
25.93
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
16 июля 19, 15:40
Вера Брежнева испугала фанатов постаревшим видом
Вера Брежнева
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Поклонников певицы "испугал" натуральный цвет волос звезды, который они приняли за седину.
Известная украинская певица Вера Брежнева ужаснула поклонников постаревшим внешним видом. Причиной "волнения" фанатов стали последние опубликованные звездой снимки на своей странице в Instagram.

На новых снимках звезда снялась в кругу своих знакомых и друзей. Брежнева позирует в черном свитере и с собранными в хвост волосами.

Поклонники звезды отметили, что она выглядит старше своего возраста и обратили внимание на цвет волос певицы. По мнению подписчиков, Брежнева поседела.

Брежнева ответила поклонникам, что она отращивала волосы, и это ее естественный цвет.











Источник: https://korrespondent.net
Ещё по теме:
Вера Брежнева призналась, что хочет стать мамой еще раз
Вера Брежнева показала дерзкий образ (ФОТО)
Вера Брежнева в латексе взбудоражила Сеть (ФОТО)
Вера Брежнева ответила на слухи о разводе с Меладзе
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Дмитрий Комаров поведал о мистическом знакомстве с женой
noimageДэвид Бекхэм посетил Уимблдонский турнир с мамой
noimageСлава из "НеАнгелов" празднует день рождения
noimageМеган Фокс вышла на прогулку с сыновьями в девичьих нарядах
Лента новостей