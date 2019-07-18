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Шоу-бизнес
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16 июля 19, 16:10
Меган Фокс вышла на прогулку с сыновьями в девичьих нарядах
Меган Фокс
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6-летний сын Меган Фокс Ноа для выхода примерил цветочный сарафан с розовыми кедами. Интересно то, что даже волосы парня выкрашены в платиновый блонд.
Голливудская актриса Меган Фокс, которая с мужем Брайаном Остином Грином воспитывает троих сыновей, Ноа, Бодхи и Джорни, попала в объективы папарацци во время семейной прогулки.

Безумное внимание привлекла одежда мальчиков.

5-летний Бодхи похвастался длинными волосами. Сын актрисы был одет в шорты лавандового цвета, которые дополнил футболкой с принтом tie dye и обувью салатового цвета. 





Не менее ярко выглядел и самый младший ребенок супругов – 2-летний Джорни.

Ранее муж Фокс Брайан Остин Грин заявлял, что позволяет мальчикам экспериментировать со стилем в одежде и примерять женские образы.

Я часто слышу, как кто-то против того, чтобы мальчик носил платья. Хм, я думаю, дети должны веселиться. Он никого не трогает, надевая платье. Если он так хочет, это круто, – убеждает Грин.

Источник: https://telegraf.com.ua
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