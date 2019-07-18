Меган Фокс вышла на прогулку с сыновьями в девичьих нарядах

Голливудская актриса Меган Фокс, которая с мужем Брайаном Остином Грином воспитывает троих сыновей, Ноа, Бодхи и Джорни, попала в объективы папарацци во время семейной прогулки.





Безумное внимание привлекла одежда мальчиков.





5-летний Бодхи похвастался длинными волосами. Сын актрисы был одет в шорты лавандового цвета, которые дополнил футболкой с принтом tie dye и обувью салатового цвета.





















Не менее ярко выглядел и самый младший ребенок супругов – 2-летний Джорни.





Ранее муж Фокс Брайан Остин Грин заявлял, что позволяет мальчикам экспериментировать со стилем в одежде и примерять женские образы.





Я часто слышу, как кто-то против того, чтобы мальчик носил платья. Хм, я думаю, дети должны веселиться. Он никого не трогает, надевая платье. Если он так хочет, это круто, – убеждает Грин.



