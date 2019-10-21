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16 июля 19, 16:34
Слава из "НеАнгелов" празднует день рождения
Слава Каминская
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Артистке, которая на днях рассталась со своим мужем пластическим хирургом Эдгаром Каминским, исполнилось 35 лет.
Во вторник, 16 июля, популярная украинская певица и участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская празднует свой день рождения. 

В честь своего дня рождения Слава опубликовала забавное видео на своей странице в Instagram.

На коротком ролике совместная дочь Каминских, 3-летняя Лаура в больших наушниках-ушках танцует под песню Артура Пирожкова – "Зацепила". 

В подписи певица рассказала, что празднует свой день рождения.

"Привет 35! Спасибо всем, кто был в прошлом году и остался в этом. Люблю", – добавила она.

В комментариях армия поклонников звезды трогательно поздравили Каминскую с праздником. "35 для такого огня это мелочь, с днем рождения! Будьте счастливы всегда и везде", "С днем рождения, крутая рыжая бестия", "Пусть жизнь преподносит только приятные сюрпризы", – пишут пользователи в сети.

Источник: https://telegraf.com.ua
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