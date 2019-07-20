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16 июля 19, 16:57
Дэвид Бекхэм посетил Уимблдонский турнир с мамой
Дэвид Бекхэм
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Маме Дэвида Бекхэма в этом году исполняется 70 лет.
В молодости парикмахер Сандра Уэст была настоящей футбольной фанаткой, она болела за клуб "Манчестер Юнайтед", за который впоследствии начал играть ее сын.

Пожилая леди и сейчас очень любит наблюдать за спортивными состязаниями. Дэвид решил сделать ей настоящий подарок, взяв с собой на Уимблдонский турнир. Бекхэм и его мать появились на полуфинале одной из теннисных игр "Большого шлема".

Фото с корта футболист разместил в Instagram. Как отметили увидевшие снимок поклонники, мама знаменитости совсем не выглядит на свой возраст, а с искренней улыбкой на лице она кажется еще моложе.

"Веселый денек на Уимблдоне с мамой", - прокомментировал Бекхэм новое семейное селфи.



Источник: https://telegraf.com.ua
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