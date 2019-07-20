Дэвид Бекхэм посетил Уимблдонский турнир с мамой

В молодости парикмахер Сандра Уэст была настоящей футбольной фанаткой, она болела за клуб "Манчестер Юнайтед", за который впоследствии начал играть ее сын.





Пожилая леди и сейчас очень любит наблюдать за спортивными состязаниями. Дэвид решил сделать ей настоящий подарок, взяв с собой на Уимблдонский турнир. Бекхэм и его мать появились на полуфинале одной из теннисных игр "Большого шлема".





Фото с корта футболист разместил в Instagram. Как отметили увидевшие снимок поклонники, мама знаменитости совсем не выглядит на свой возраст, а с искренней улыбкой на лице она кажется еще моложе.





"Веселый денек на Уимблдоне с мамой", - прокомментировал Бекхэм новое семейное селфи.











