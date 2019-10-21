Дмитрий Комаров поведал о мистическом знакомстве с женой

Ведущий проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал, как познакомился со своей женой Александрой Кучеренко.





Супруги снялись в романтической фотосессии для журнала Viva!, где и рассказали о своем знакомстве.





"У нас все началось немного мистически. Словно все шло к тому, чтобы я стал членом жюри на конкурсе "Мисс Украина-2016". Я долго пытался отказаться от участия: не люблю светские мероприятия. У меня очень плотный график, я загруженный человек. Отказался, но организаторы очень просили. В итоге решил пойти навстречу и согласился", - говорит ведущий-путешественник.













Там Дмитрий Комаров и встретил Александру Кучеренко - она стала победительницей конкурса "Мисс Украина-2016".





Сейчас их отношения очень доверительные и гармоничные: "Саша первая, с кем я всем делюсь. О том, как я чуть не утонул, я не рассказал даже родителям, не хотел их пугать. А после разговора с Сашей я быстро прихожу в себя. Кстати, мои заметки к будущей книги Саша тоже читает первая. Когда их смогут увидеть другие читатели, я пока сказать не могу - в моем графике изредка выходит находить время для книги".



