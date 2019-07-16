Наталья Могилевская поделилась секретами здоровья и красоты

Народная артистка Украины, популярная певица Наталья Могилевская в последнее время активно занимается спортом. Звезда посещает занятия по фитнесу, боксу, танцам и даже по балету. Также исполнительница написала книгу о своем похудении “Худеем вместе“ и проводила мотивационные тренинги в разных городах Украины.

А на днях Могилевская решила поделиться с фанами проверенными рецептами здоровья. На своей странице в Instagram артистка призналась, что ее утро начинается с шалфея. Она рекомендует всем женщинам пить чай с этой травой, а также умываться отваром с нее.

“Мой секретный утренний рецепт: шалфей. Не только пью, но и умываюсь. Это женская трава, обладающая потрясающими целительными свойствами, об этом все можно прочесть в интернете. Очень классное воздействие на кожу, особенно если вы склонны к раздражениям, аллергиям и прочему. Шалфей убивает разнообразные бактерии на коже, так что хорошо и внешне и внутрь“, - написала Наталья.



Наталья также рассказала о полезных свойствах теплой воды с лимоном или содой. Звезда подсказала, как правильно употреблять такой напиток.

“Ну и конечно чайную ложку соды с горячей водой никто не отменял. Еще полезно защелачивать организм водой с лимоном, только лимон должен быть свежеотрезанный и выпить воду необходимо в течении 10 минут, потому что потом он становится кислотой и теряет щелочь, на сколько я знаю“, - поделилась певица.

Кроме этого, Наталья Могилевская заявила, что считает воду лучшим лекарством от всех болезней.





Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)



“А вообще лучшее средство от всех болезней - это вода, я поняла что 80% болезней можно вылечить водой, содой и солью, поэтому пейте чистую природную воду! Я свою воду беру в источнике в Пуще-Водице под землей, потом замораживаю и это совсем другая сладкая вода. Все остальные воды в бутылках имеют внутри антибиотик, соответственно для меня это вода мертвая. Только из натурального источника, но источник должен быть чистый, так что рекомендую!“, - признавалась артистка.