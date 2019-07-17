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17 июля 19, 12:30
Хайден Панеттьери уговаривают бросить Брайана Хикерсона
Хайден Панеттьери
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Семья и друзья 29-летней Хайден Панеттьери бьют тревогу и умоляют актрису прекратить все отношения с 30-летним Брайаном Хикерсоном.
В ходе начатого судебного разбирательства по подозрению в домашнем насилии выяснилось, что бойфренд поднимал руку на Хайден не один раз.

После инцидента, произошедшего 2 мая в Голливуде, полиция арестовала Брайана, так как обнаружила на теле его девушки следы от ударов. Хикерсона отпустили под залог, но судья выдал охранный ордер, запрещающий Брайану приближаться к Хайден.

Судебное разбирательство продолжается, и обвиняемому грозит тюремный срок.

Семье актрисы и раньше не нравилась ее связь с этим человеком, а теперь родные Панеттьери заявляют, что дело зашло слишком далеко. По словам инсайдера, близкие актрисы уговаривают ее поставить точку в этих нездоровых отношениях и начать двигаться дальше.

Все вышло из-под контроля. Хайден должна расстаться с этим парнем. Ей нужно заняться самоанализом. По какой-то причине она продолжает эти отношениях и опускается все ниже. Очень тревожная и грустная ситуация.

"Ей нужно окружить себя разными людьми и заняться работой. Трудно представить положение хуже, чем сейчас, но все может стать еще хуже", — поделились близкие актрисы своим беспокойством.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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