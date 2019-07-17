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17 июля 19, 13:42
Вера Брежнева опубликовала снимок с близким человеком
Вера Брежнева
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17 июля Вера Брежнева опубликовала в своем Instagram новый снимок.
Украинская певица Вера Брежнева сейчас живет и строит карьеру в России. Помимо творческой музыкально деятельности артистка также занимается благотворительностью, помогая собирать деньги на лечение онкобольных деток и ВИЧ-позитивных людей. Сама Вера является меценатом и много инвестирует в благотворительную деятельность. При всем при этом, Брежнева успевает выпускать новую музыку и видеоклипы, а также записывать совместный с другими артистами материал.

Сперва многие читатели посчитали, что певица присоединилась к популярному в Сети флешмобу, когда пользователи через специальную программу "старят" свое лицо и смотрят, как они будут выглядеть в пожилом возрасте. Однако, в подписи Вера объяснила, что на фото не она.


 
"Сейчас активно набирает обороты приложение, где можно состарить или омолодить лицо #faceapp. И все это снова нечто виртуальное. А на этом фото то, как я хотела бы выглядеть в будущем. Надеюсь так и будет.Это моя любимая мама. Мама четырех детей. Бабушка семи внуков. Которая проработала уборщицей на химическом заводе 25 лет. Сейчас маме 67. И самое главное, чего мне хочется, это чтобы у меня было такое состояние души, которое будет в любом возрасте украшать меня с любым количеством морщин…" — написала под фото певица. 

Источник: https://telegraf.com.ua
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