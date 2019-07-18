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18 июля 19, 13:06
Свадьба Павлика: Екатерина Репяхова отреагировала на слухи
Екатерина Репяхова
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Она заявила, что понятия не имеет, откуда пошли такие слухи, хотя недавно заинтриговала поклонников кольцом на безымянном пальце и снимком в белом платье.
Новая девушка украинского певца Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова развеяла слухи о возможной свадьбе

"На самом деле о свадьбе с Виктором мы даже не думали. Но если это произойдет, то отметим ее в узком кругу. Не знаю, откуда появилась эта информация. В нашей жизни не произошли какие-то перемены. Мы как работали, так и продолжаем работать. У нас сейчас в приоритете только работа. И все! Других целей пока нет", – оправдалась Екатерина.

Также возлюбленная Павлика рассказала, что фото с кольцом на пальце – это всего лишь благодарность "за красивый маникюр".



"В основном все плохие люди отсеялись, а хорошие остались. Половину негативных людей я заблокировала в соцсетях, даже тех, кто лайкал отрицательные комментарии. Зачем мне переживать? Пишут, что Виктор оставил сына. Никто никого не оставлял! Виктор с сыном сейчас общается чаще, чем до того, как жил дома", – объяснила ситуацию Репяхова.

Источник: https://telegraf.com.ua
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