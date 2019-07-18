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18 июля 19, 13:08
Надя Дорофеева кардинально сменила имидж (ФОТО)
Надя Дорофеева
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Вчера, 17 июля, вечером Надя Дорофеева опубликовала в своем Instagram новый снимок.
Украинская певица Надя Дорофеева из группы "Время и Стекло" опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Певица Надя Дорофеева — настоящая икона стиля для современной молодежи из Украины. У нее почти четыре с половиной миллиона подписчиков в Instagram, свой магазин корейской одежды So DoDo, видеоблог и конечно же успешная музыкальная карьера в группе Время и Стекло. В свои 29 лет Надя продолжает одеваться и вести себя, как совсем юная девушка: непосредственно и искренне. Именно за это ее любят поклонники, а многие молоденькие девочки очень хотят быть на нее похожей.

На фото певица запечатлена в обновленном образе. Волосы, которые обычно у Нади коричневые — на фото оказались иссиня-черными, а также появилась челка.



Отметим, что Надя Дорофеева — известная экспериментаторка. Раньше она носила рыжие волосы и это в чем-то было визитной карточкой группы Время и Стекло. Не так давно она решила покраситься в более натуральный, темно-русый цвет волос. Но это не мешает ей регулярно носить парики и выступать в них на сцене.

Источник: https://telegraf.com.ua
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