Меган Маркл прокомментировала свою жизнь в королевской семье

В эти выходные Меган Маркл и принц Гарри посетили лондонскую премьеру игрового ремейка "Короля льва". Появление монарших особ взволновало не только поклонников, но и знаменитостей на красной ковровой дорожке.





Фанатский Twitter-аккаунт поделился видеороликом, на котором Меган Маркл и принц Гарри пообщались с Фарреллом Уильямсом.





Гарри похвалил шорты музыканта, а тот в свою очередь признался в восхищении герцогам: "Я так счастлив за ваш союз. Любовь удивительна, просто прекрасна. Никогда не принимайте это как должное, но я хотел сказать вам, что в нынешних реалиях это очень много значит для многих из нас. Серьезно".





"Большое спасибо. Это так мило с вашей стороны. Это нелегко нам дается", — ответила Меган на слова Уильямса. Разумеется, поклонники живо отреагировали на последнюю фразу герцогини. "Она не заслуживает всего этого", — посетовал один из пользователей, вероятно, имея в виду критику, которую на Маркл обрушивают уже несколько лет.





Однако Меган и сама дает поводы для пересудов: общественность была недовольна просьбой не фотографировать ее на Уимблдоне, раздосадована их с Гарри решением не раскрывать имена крестных родителей Арчи, возмущена отсутствием Маркл на встрече с Дональдом Трампом и не только.



