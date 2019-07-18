Ева Лонгория похвасталась фигурой в бикини (ФОТО)

44-летняя актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория только год назад впервые стала мамой, а сейчас поражает армию поклонников своей соблазнительной фигурой – результатом работы над собой в спортзале и правильного питания. Интересно то, что звезда часто совмещала работу и материнство, даже проводила время с сыном Санте на съемочных площадках.





Своими смелыми фото Ева вдохновляет поклонников, в частности женщин, что можно родить ребенка после 40 лет, а потом вернуть потрясающую фигуру.





Звезда показала короткое видео и фотографии, на которых она позирует на борту яхты во время отдыха на острове Капри. Для морской прогулки Лонгория надела белоснежный купальник, который отлично подчеркнул загар актрисы.













Фотография быстро стала популярной в сети, а тысячи поклонников в восторге от того, как роскошно выглядит фигура молодой мамы.





Дополнили образ Евы соломенная шляпа и солнцезащитные очки. "Режим отдыха", – сообщила звезда в подписи к ролику, на котором она энергично станцевала.





Добавим, что после рождения ребенка Лонгорию часто критиковали недруги за то, что актриса долгое время не могла похудеть. Однако Ева таки сделала это и стала ярким примером для подражания.



