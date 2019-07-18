Майли Сайрус дала откровенное интервью известному глянцу

В гостях у ELLE звезда поделилась подробностями брака с Лиамом Хемсвордом, затронула свою сексуальность и грядущий альбом She Is Miley Cyrus. Майли с особой страстью подчеркнула, что не будет заводить ребенка в такой экологии с учетом, что политики никак не реагируют на проблему окружающей среды.





"С землей мы делаем то же самое, что и с женщинами. Мы думаем, что двигатель земли вечен" – продолжила Сайрус. "Но нет, у него тоже есть срок годности. Пока я не почувствую, что мой ребенок будет жить на земле с рыбой в воде, я не дам жизнь у человеку", – сказала девушка, назвав землю разгневанной (Женская натура. Не спите с ней, когда она зла).





Сайрус согласилась, что многие люди ее поколения поступают точно также. "Мы не хотим размножаться, потому что знаем, что Земля не может справиться с этим", – сказала она.





Поп-дива коснулась своего брака со звездой "Голодных Игр", Лиамом Хемсвордом. Хотя Майли редко раскрывает подробности своей интимной жизни, она отметила, что не стоит думать об их браке как о чем-то стереотипном: "Я думаю, что людей смущает, что я замужем. Но мои отношения уникальны. Я имею в виду, неужели кто-то действительно думает, что я сижу дома в фартуке и готовлю обед? У меня гетеросексуальные отношения, но я по-прежнему очень сексуально привязана к женщинам. Я определенно не вписываюсь в стереотипную роль жены. Мне даже не нравится это слово".



