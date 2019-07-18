Украинская телеведущая Регина Тодоренко рассказала о семейной жизни с российским певцом Владом Топаловым. Свои отношения пара официально оформила еще в октябре прошлого года, а недавно отпраздновала это событие в кругу родных и друзей.





"У нас кипят такие итальянские страсти, что мы уже несколько раз за эти полгода хотели развестись. Но у меня лично есть формула, которой мне хотелось бы придерживаться в семейных отношениях. Ты, мужчина, указываешь нам путь, а я, женщина...", - сделала паузу Регина. "Посылаю тебя куда подальше и иду своим", - продолжил Влад. "Нет, собираю нам рюкзак в это путешествие! Для меня так", - отметила Тодоренко.





Девушка добавила, что чувство юмора их во многом спасает. "Чувство юмора вообще спасает жизнь. Говорят, красота спасет мир. Нет, чувство юмора спасет мир", - отметила телеведущая.





Новоиспеченные супруги также рассказали о совместном быте.





"Я очень благодарна Владиславу Михайловичу за то, что он смирился с моим несовершенством и немножко облегчил мне жизнь: нанял людей, которые мне помогают в воспитании ребенка и ведении домашних дел", - призналась Регина.





А Влад рассказал, что в быту его раздражает многое, но он учится с этим мириться.





"Где-то Регина терпит мои недостатки, где-то я закрываю глаза на ее привычки. И вместо того, чтобы тратить нервы на раздражение, я лучше помогу ей, грубо говоря, убрать со стола или вымыть посуду. Это система противовесов. В другой раз Регина поможет мне или даст возможность исправиться", - отметил Топалов.



