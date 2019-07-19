Регина Тодоренко снялась в бикини на Крите (ФОТО)

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, вышедшая замуж за российского певца, показала, как выглядит ее тело в бикини. Снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram.





Звезда отдыхала на острове Крит в Греции и опубликовала горячее пляжное фото. На нем ведущая позирует в бикини кораллового цвета с закрытым бюстгальтером на тонких белых бретельках.





Тодоренко позировала на фоне бурлящего моря, набросив на плечи светлую удлиненную рубашку в тонкую полоску. Дополнила образ певица солнцезащитными очками с декоративно цепочкой и небрежным пучком.













В комментарии звезда написала, что она останавливалась в отеле Альдемар Роял Маре, в котором она любит есть Мусаку.





Пользователи отметили отличную фигуру звезды и оценили ее фото более чем 188 тысячами лайков за несколько часов.



