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19 июля 19, 15:08
Регина Тодоренко снялась в бикини на Крите (ФОТО)
Регина Тодоренко
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Звезда вернулась с отпуска, который провела на греческом острове, и поделилась пляжным снимком.
Украинская телеведущая Регина Тодоренко, вышедшая замуж за российского певца, показала, как выглядит ее тело в бикини. Снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Звезда отдыхала на острове Крит в Греции и опубликовала горячее пляжное фото. На нем ведущая позирует в бикини кораллового цвета с закрытым бюстгальтером на тонких белых бретельках.

Тодоренко позировала на фоне бурлящего моря, набросив на плечи светлую удлиненную рубашку в тонкую полоску.  Дополнила образ певица солнцезащитными очками с декоративно цепочкой и небрежным пучком.



В комментарии звезда написала, что она останавливалась в отеле Альдемар Роял Маре, в котором она любит есть Мусаку.

Пользователи отметили отличную фигуру звезды и оценили ее фото более чем 188 тысячами лайков за несколько часов.

Источник: https://korrespondent.net
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