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23 июля 19, 15:00
Настя Каменских снялась в пикантных образах для журнала
Настя Каменских
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Звезда снялась для глянца в откровенных нарядах, обнажив бедра, ягодицы и частично грудь.
Украинская певица Настя Каменских, недавно вышедшая замуж, снялась в пикантных образах для журнала. Снимками звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Каменских снялась в фотосессии для журнала L'Officiel Ukraine. Для глянца певица примерила несколько нарядов.

Звезда позировала на террасе многоэтажного дома на фоне Киева. На одном из фото певица примерила скромный наряд: лосины с высокой талией и до средины голени, топ с длинными рукавами и босоножки на каблуке.

На втором снимке звезда позировала сидя в темном боди с откровенным вырезом на груди и в высоких блестящих сапогах. Самым откровенным стал снимок Каменских в трусах с высокой талией и коротком топе, частично обнажившем грудь певицы.







Источник: https://korrespondent.net
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