Настя Каменских снялась в пикантных образах для журнала

Украинская певица Настя Каменских, недавно вышедшая замуж, снялась в пикантных образах для журнала. Снимками звезда поделилась на своей странице в Instagram.





Каменских снялась в фотосессии для журнала L'Officiel Ukraine. Для глянца певица примерила несколько нарядов.





Звезда позировала на террасе многоэтажного дома на фоне Киева. На одном из фото певица примерила скромный наряд: лосины с высокой талией и до средины голени, топ с длинными рукавами и босоножки на каблуке.





На втором снимке звезда позировала сидя в темном боди с откровенным вырезом на груди и в высоких блестящих сапогах. Самым откровенным стал снимок Каменских в трусах с высокой талией и коротком топе, частично обнажившем грудь певицы.



























