Лобода показала фото в мини-бикини с морской прогулки

Украинская певица Светлана Лобода, давно проживающая на территории РФ, показала фигуру в микро-бикини. Снимками звезда поделилась на своей странице в Instagram.





На фото певица позирует в золотистом мини-бикини, с черной шнуровкой. Образ звезда дополнила только солнцезащитными очками и распущенными волосами.





На одном из снимков звезда стоит в полуобороте к камере на носочках. По словам самой певицы, так ее попросила стать дочь Ева. Все фото сделаны на яхте на фоне водопадов. Ранее звезда уже публиковала снимок с этой прогулки вместе со своей старшей дочерью.



































