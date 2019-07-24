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23 июля 19, 15:04
Лобода показала фото в мини-бикини с морской прогулки
Светлана Лобода
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Певица снялась на катере, проплывая мимо водопадов. Морскую прогулку звезда проводила в золотистом мини-бикини.
Украинская певица Светлана Лобода, давно проживающая на территории РФ, показала фигуру в микро-бикини. Снимками звезда поделилась на своей странице в Instagram.

На фото певица позирует в золотистом мини-бикини, с черной шнуровкой. Образ звезда дополнила только солнцезащитными очками и распущенными волосами.

На одном из снимков звезда стоит в полуобороте к камере на носочках. По словам самой певицы, так ее попросила стать дочь Ева. Все фото сделаны на яхте на фоне водопадов. Ранее звезда уже публиковала снимок с этой прогулки вместе со своей старшей дочерью. 









Источник: https://korrespondent.net
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