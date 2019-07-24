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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
23 июля 19, 15:48
"Танцы со звездами" 2019: названы первые имена участников
Танцы со звездами
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После официального объявления имен троих судей зрителям сообщили первые имена участников танцевального шоу.
Известный развлекательный проект "Танцы со звездами" 2019 начнется уже совсем скоро – 25 августа. 

В этом году участников проекта "Танцы со звездами" можно будет узнать по хэштегу #танціззіркамиchallenge. По условиям флешмоба, новых звезд "Танцев со звездами" будет выбирать магический дискобол.

На видеороликах мы сможем увидеть, как к звездам будет прикатываться блестящий шар с приглашением и те должны или согласиться на участие в шоу, или отказаться и обязательно передать "челлендж" дальше. 

И первыми участниками, которые получили дискобол, стали трое знаменитостей - шоумен Владимир Остапчук, актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко и звезда "Свингеров".

Следовательно, первые участники проекта передали танцевальную эстафету дальше – ведущей Надежде Матвеевой, ведущей программы "Завтрак с 1 + 1" Людмиле Барбир и музыкальному продюсеру и рэперу Потапу. Кто из них согласится принять участие в шоу на канале "1 + 1", мы узнаем позже.

Источник: https://telegraf.com.ua
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