Снежана Бабкина вышла на работу через месяц после родов

Прошел всего месяц после того, как Сергей и Снежана Бабкины в третий раз стали родителями.





Неожиданной новостью Снежана Бабкина поделилась на своей официальной Instagram-странице. По словам артистки, она сыграла одну из главных ролей спектакля DRACULA. В заметке актриса не скрывала, что переживает, ведь на сцене ей приходится выполнять немало пластических движений, а после беременности это дается довольно сложно.





"Мой первый спектакль DRACULA после родов и наш последний DRACULA в этом сезоне... Немножко страшно! Кто видел спектакль, тот поймет. Очень много пластики. Смогу ли? Буду стараться", – поделилась Снежана Бабкина.





Кроме этого, жена известного певца добавила, что даже на 8 месяце беременности играла в этой постановке. Когда же скрывать округлый живот Снежане Бабкиной было сложно, тогда звезда решила временно покинуть сцену.





Играла я последний раз на 8 месяце беременности. Возможно, и дальше бы играла, только прятаться с животом за гробом не удавалось и сцену "секс втроем" тоже неудобно было "выполнять". Поэтому и ушла в заслуженный отпуск, – с юмором добавила она.



