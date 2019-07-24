Хабенский и Литвинова впервые показали младшую дочь

Константин Хабенский определенно относится ко второму типу звезд. Он редко дает интервью, практически не посещает светские мероприятия и не публикует в сети никаких личных фото. Впрочем, к радости поклонников, время от времени это делает его жена Ольга Литвинова.





Так, сейчас семья в полном составе отдыхает в Турции. Именно на курорте Ольга сделала умилительное фото Хабенского с дочерьми, на котором впервые можно рассмотреть лицо пятимесячной малышки, которую ранее не показывали общественности. К слову, накануне звездная чета также впервые поделилась снимком, на котором отчетливо видно лицо трехлетней Саши. Поклонники пришли в восторг от трогательного кадра, на котором Константин играет с детьми и выглядит очень счастливым.











