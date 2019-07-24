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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
23 июля 19, 16:41
Хабенский и Литвинова впервые показали младшую дочь
Константин Хабенский
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Несмотря на развитие социальных сетей и все большую открытость многих публичных людей, которые рассказывают и показывают поклонникам все, что касается их личной жизни, все же остались те, кто предпочитают скрывать от общественности все, помимо профессиональной деятельности.
Константин Хабенский определенно относится ко второму типу звезд. Он редко дает интервью, практически не посещает светские мероприятия и не публикует в сети никаких личных фото. Впрочем, к радости поклонников, время от времени это делает его жена Ольга Литвинова.

Так, сейчас семья в полном составе отдыхает в Турции. Именно на курорте Ольга сделала умилительное фото Хабенского с дочерьми, на котором впервые можно рассмотреть лицо пятимесячной малышки, которую ранее не показывали общественности. К слову, накануне звездная чета также впервые поделилась снимком, на котором отчетливо видно лицо трехлетней Саши. Поклонники пришли в восторг от трогательного кадра, на котором Константин играет с детьми и выглядит очень счастливым.



Источник: https://kinoafisha.ua
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