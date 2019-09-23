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23 сентября 19, 15:03
Иракли Макацария отгулял свадьбу в Грузии
Иракли Макацария и Марина Боржемская
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В конце лета Иракли Макацария рассказал о грядущем и долгожданном празднике для его семьи.
Речь шла о свадьбе. Но под венец должен был идти не Макацария, а родная сестра грузинского бизнесмена и режиссера – красавица Лана.  
И вот этот волнующий момент для всей семьи Иракли состоялся на минувших выходных. Свою сестру тренер проекта «Зважені та щаливі-9» выдал замуж в Грузии.


Иракли Макацария с семьей / социальная сеть Instagram

Об этом Макацария сообщил на своей странице в Инстаграм. С самого утра 22 сентября мужчина активно публиковал фотографии и видео со свадьбы. На них он показал не только молодоженов, но и своих родителей.

Сегодня очень важный день в жизни нашей семьи – свадьба нашей Ланочки,– сказал в одном и видео экс-«Холостяк».

Также Иракли рассказал о своем волнении и поблагодарил своих поклонников за поздравления, которые бизнесмен передавал сестре и ее мужу.


Иракли Макацария с семьей / социальная сеть Instagram

Фолловеры Макацария также выразили надежду, что его свадьбу им долго ждать не придется. Хотя сам он не раз признавался, что сейчас его сердце свободно.

Источник: tv.ua/
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