Иракли Макацария отгулял свадьбу в Грузии

Речь шла о свадьбе. Но под венец должен был идти не Макацария, а родная сестра грузинского бизнесмена и режиссера – красавица Лана.

И вот этот волнующий момент для всей семьи Иракли состоялся на минувших выходных. Свою сестру тренер проекта «Зважені та щаливі-9» выдал замуж в Грузии.









Иракли Макацария с семьей / социальная сеть Instagram





Об этом Макацария сообщил на своей странице в Инстаграм. С самого утра 22 сентября мужчина активно публиковал фотографии и видео со свадьбы. На них он показал не только молодоженов, но и своих родителей.





Сегодня очень важный день в жизни нашей семьи – свадьба нашей Ланочки,– сказал в одном и видео экс-«Холостяк».





Также Иракли рассказал о своем волнении и поблагодарил своих поклонников за поздравления, которые бизнесмен передавал сестре и ее мужу.









Иракли Макацария с семьей / социальная сеть Instagram





Фолловеры Макацария также выразили надежду, что его свадьбу им долго ждать не придется. Хотя сам он не раз признавался, что сейчас его сердце свободно.



