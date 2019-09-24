«Эмми 2019»: лучшие и худшие образы голливудских звезд. Фото

Актриса Мэнди Мур предпочла появиться на красной ковровой дорожке в платье от Brandon Maxwell.

Журнад отметил брюки Керри Вашингтон от Alexandre Vauthier Couture.

Софи Тернер, королева Севера из «Игры престолов», выбрала нежное платье Louis Vuitton.

Гвендолин Кристи, известная по роли Бриенны Тарт в «Игре престолов», предпочла наряд от Gucci. В нем она выглядела, как леди Гвиневра из легенд о короле Артуре.

Лена Хиди, сыгравшая королеву Серсею в сериале «Игра престолов», вышла в платье с цветочным принтом.

Мишель Уильямс появилась наряде в Louis Vuitton.





Худшие образы:

Кендалл Дженнер в латексном боди и платье с огромными алыми бутонами от Richard Quinn.

Индия Мур в непонятно м платье, которое напоминает и длинный топ, и юбку-макси.

Хейли Сахар и ее платье грязно-серого цвета.

Кристин Барлетт выбрала платье с градиентом и рюшами, которые только утяжеляют ее формы.





Если вы - голливудская звезда, то это еще не значит, что модный Бог бережет вас от фэшн-неудач. Гости 71-й церемонии награждения «Эмми» доказали, что порой даже те, кто раньше никогда не был замечен в допущенных промахах по части стиля, могут «проколоться» и продемонстрировать не совсем выигрышные образы. Однако, как известно, мы учимся на собственных ошибках, хотя в случае таких авторитетных событий как «Эмми» лучше на всякий случай перестраховаться и выбрать может быть и не слишком яркий и рискованный, но точно выигрышный аутфит.



Источник: https://ont.by/

