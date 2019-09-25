Кто такой Кирилл Зеленский и что он вытворяет с президентом

Шестилетним сыном, который оказывает давление на президента Владимира Зеленского, является первоклассник Кирилл Зеленский.





Об этом сообщает UAportal.





Впервые фотографию своего сына глава государства показал на семейном фотоснимке 1 июня в честь Всемирного дня ребенка.













Осенью этого года Кирилл пошел в первый класс престижной Новопечерской школы, где год обучения стоит более 10 тысяч долларов США. На 1 сентября вместе с ребенком пришли и родители – Владимир и Елена Зеленские.













Президент вместе с супругой запретили журналистам фиксировать происходящие события на камеру и лично подходили к фотокорреспондентам, озвучивая соответствующую просьбу.





Напомним, ранее гарант Владимир Зеленский в кулуарах ООН жестко пообщался с российскими пропагандистами и в ответ на вопрос о давлении Трампа заявил, что "давить на него может только его шестилетний сын".





Между тем визит Зеленского в США стал настоящей сенсацией для зарубежной прессы.





