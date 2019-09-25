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25 сентября 19, 12:30
Кто такой Кирилл Зеленский и что он вытворяет с президентом
Семья Зеленского
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Шестилетним сыном, который оказывает давление на президента Владимира Зеленского, является первоклассник Кирилл Зеленский.
Шестилетним сыном, который оказывает давление на президента Владимира Зеленского, является первоклассник Кирилл Зеленский.

Об этом сообщает UAportal.

Впервые фотографию своего сына глава государства показал на семейном фотоснимке 1 июня в честь Всемирного дня ребенка.



Осенью этого года Кирилл пошел в первый класс престижной Новопечерской школы, где год обучения стоит более 10 тысяч долларов США. На 1 сентября вместе с ребенком пришли и родители – Владимир и Елена Зеленские.



Президент вместе с супругой запретили журналистам фиксировать происходящие события на камеру и лично подходили к фотокорреспондентам, озвучивая соответствующую просьбу.

Напомним, ранее гарант Владимир Зеленский в кулуарах ООН жестко пообщался с российскими пропагандистами и в ответ на вопрос о давлении Трампа заявил, что "давить на него может только его шестилетний сын".


Между тем визит Зеленского в США стал настоящей сенсацией для зарубежной прессы.

Источник: www.uaportal.com/
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