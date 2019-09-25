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25 сентября 19, 14:21
Иванка Трамп показала грудь: скандальные фото
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Последняя Генассамблея ООН запомнится всем не только президентом Украины Владимиром Зеленским, но и дочерью американского лидера Дональда Трампа Иванкой Трамп.
Ее появление там произвело настоящий фурор, сообщает UAportal.

Отмечается, что 37-летняя женщина появилась на мероприятии в довольно красивом стильном наряде, синей блузке с длинным рукавом и в белой юбке по колено с желтыми цветами.







Однако, судя по всему, Иванка забыла надеть под блузку бюстгальтер, поскольку на всех до единого фото с места событий можно увидеть, как просвечивают ее соски.









Стоит заметить, что и сама Иванка публиковала фото и видео с места событий, но никак не прокомментировала скандальную деталь, лишь высказалась о проделанной работе и миссии по расширению возможностей женщин во всех странах мира.

Интересно, что в 2011 году Дональд Трамп называл отвратительным, как Барни Фрэнк выступил перед Конгрессом в тонкой синей кофте, из-под которой тоже торчали соски.



Теперь в сети шутят, приписывая это выражение к появлению в подобном виде его собственной дочери, Иванки Трамп.





источник: www.uaportal.com/
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