Зеленская очаровала всех на обеде первых леди мира. ФОТО

Первая леди Украины, супруга президента Владимира Зеленского Елена очаровала поклонников элегантным нарядом. Соответствующее фото она опубликовала на странице в популярной социальной сети. .

Елена Зеленская приняла участие в ежегодном обеде Fashion 4 Development в поддержку Целей развития тысячелетия ООН.

Имела возможность принять участие в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в поддержку Целей развития тысячелетия ООН и присоединиться к чествованию представителей индустрии моды за их вклад в достижение глобальных Целей устойчивого развития, - написала Елена Зеленская.







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Первая леди выразила свое уважение и передала поздравления номинантам.





Елена Зеленская на мероприятии появилась в классическом брючном костюме небесного цвета.





Данная публикация вызвала бурю комментариев у пользователей сети: "Самая красивая первая леди" ,"Удивительная", "Шикарная", "Костюм бомба", "Очень красивая" ,"Невероятная".



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