Вокруг Олега Винника разгорается скандал. Видео, фото

Кумир миллионов Олег Винник в эти дни оказался в центре скандала.





Дело в том, что он принял участие в акции "ВСЕММИР" с российскими звездами, за что его многие осудили. Подробности скандала уже в нашем материале.

Пока в Сети обсуждали новый клип Ани Лорак, очередной ролик при участии Олега Винника вызвал еще больший резонанс. Как стало известно, феномен украинской эстрады Олег Винник принял участие в акции #ВСЕММИР, организованной российской группой "МИР 512". Проект проходит под лозунгом "Прими решение и скажи другим".





Олег Винник стал единственным участником акции из украинских звезд. И как и ожидалось, в его сторону полетела многочисленная критика, ведь в видео снялись в том числе те звезды, которые открыто поддерживают позицию России по отношению к Украине, аннексию Крыма и т.д.













Из-за шквала критики к Олегу Виннику обратился "Укринформ", чтобы артист озвучил свою позицию. В итоге представители артиста ответили так:





"Неодноразово висловлював свою тверду громадянську позицію і виступав на підтримку миру в нашій країні і в усьому світі."

По их словам, участие Олега Винника в российском проекте никаким образом не противоречит его патриотической позиции.





"Щороку 21 вересня міжнародна громадськість відзначає Міжнародний день миру. Цей День Генеральна Асамблея ООН оголосила днем зміцнення ідеалів миру серед всіх країн і народів - як на національному, так і на міжнародному рівні."









"Рішення підтримати Міжнародний проєкт, який був запущений в Міжнародний день миру, не йде в розріз із життєвою та патріотичною позицією артиста. За умовами проєкту, учаснику необхідно було самостійно зняти на камеру те, що він хоче сказати на захист миру на планеті і вимовити фразу: "Всім Мир" рідною мовою".

В акции поучаствовали: Владимир Познер, Олег Винник (Украина), Мирей Матье (Франция), Алессандро Сафина (Италия), Валерия, Сосо Павлиашвили, Игорь Крутой, Зара, Тамара Гвердцители, Денис Клявер, Валерий Сюткин, Дмитрий Маликов, Максим Покровский, Яна Поплавская, Максим Аверин, Ксения Алферова, Нонна Гришаева, Настя Князева, Квартет И (Камиль Ларин, Леонид Барац, Александр Демидов), Эвклид Кюрдзидис, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Оксана Федорова, Влади Блайберг (Израиль), Алексей Кортнев, Авраам Руссо, Линда, Дмитрий Певцов, Аскольд Запашный и другие.





Смотреть онлайн видео Олег Винник принял участие в акции "ВСЕММИР" с российскими звездами: позиция артиста







А таким было обращение самого Олега Винника в рамках акции.

Смотреть онлайн видео Олег Винник принял участие в акции с российскими звездами: позиция артиста



