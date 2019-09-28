Полуобнаженная Леся Никитюк взволновала эффектным фото

Любительница пошутить Леся Никитюк последнее время баловала своих поклонников забавными публикациями. К примеру, юморная телеведущая показала, как выглядит ее "утро с любимым", при этом роль возлюбленного исполнил любимый пес девушки Рафик. Однако новый кадр в Instagram артистки не на шутку взволновал подписчиков, ведь он получился очень откровенным.





На атмосферном осеннем снимке Леся запечатлена в поле. При этом на ведущей - лишь черные трусики! Впрочем, обнаженную грудь она все же прикрыла - надетым на одну руку пальто в бежевых тонах. Завершают эффектный кадр рассыпанные по плечам волосы и красивый макияж. В правой руке Никитюк держит колосок и пронзительно смотрит в объектив.





"Настоящая я", - написала телезвезда на английском языке, добавив хештег #осіньЛеся.









Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)





Взбудораженные подписчики поспешили оставить свои отзывы, буквально искупав Никитюк в комплиментах.





- Вот и осень. Лэся накинула польтишко.

- Огонь Леся

- Ммм яка грнюня!!! Да ти мавка лісна!!!!

- Ого,Леся!!!

- Ух-ты какая красотка

- Леся, невероятная красота, будьте всегда такой прекрасной и милой))))

- Стихійне фото, дуже пасує такий образ

- Супер, ти красотка

- Очень красивая

- Сначала мне показалось, что это Дженнифер Энистон. Но потом рассмотрела, что это горячая Леся

- Золотоволоска

- Вау, справжня сучасна Мавка









Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)