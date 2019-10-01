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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
29 сентября 19, 11:53
Как изменились их отношения Насти c Потапом после свадьбы
Потап и Настя
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Влюбленные поженились 25 мая.
Настя Каменских, которая поделилась впечатлениями после 4-дневного отдыха с Потапом, призналась, изменилась ли ее жизнь после свадьбы. 

Напомним, что Настя с Потапом поженились  25 мая. 

На торжестве присутствовали близкие и друзья пары, среди которых были многочисленные звезды украинского шоу-бизнеса.

Так, по словам Каменских, ее семейная жизнь не отличается от прежней.



"Я вообще не чувствую разницы, когда ты официально становишься женой, когда просто живете вместе. Для меня нет никакой разницы. Мы сегодня, например, были в супермаркете и целовались, мы неделю не виделись, просто как два дурачка возле сыра. И люди смотрят, для них это немного странно. Им кажется, что мы только-только познакомились. Мы ведем себя будто мы не много лет вместе, а всего четыре месяца, - поделилась артистка. 

Настя Каменских похвасталась, что, несмотря на насыщенные рабочие будни, она успевает любимому готовить еду и справляться с домашними делами. 

Ранее Потап выпустил новый альбом “MISHA“ и клип “CHINA“, который можно посмотреть здесь.
bigmir.net
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