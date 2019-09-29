Оля Полякова и её муж спят в разных комнатах

Украинская певица Оля Полякова, которая недавно отметила 15-ю годовщину свадьбы с мужем Вадимом, спит с любимым в разных спальнях.
В передаче "Світське життя" артистка рассказала Кате Осадчей, что обустроила отдельную спальню, потому что очень плохо спит и ей нужна идеальная тишина. Кроме того, певица в шутку назвала сон мужа и жены в разных комнатах "королевской привычкой".
Я дуже погано сплю і прокидаюся від найменшого шереху, а чоловік може й захропіти. Я вважаю, що люди придумали спати в одному ліжку тоді, коли поставало квартирне питання. До цього ж у людей були величезні будинки, в яких окремо була і спальня для королеви, і спальня для короля. У них були потаємні ходи, якими вони ходили одне до одного, радували одне одного і розходилися спати. Це нормальна королівська звичка!, -сказала Оля Полякова.