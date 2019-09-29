Оля Полякова и её муж спят в разных комнатах

Украинская певица Оля Полякова, которая недавно отметила 15-ю годовщину свадьбы с мужем Вадимом, спит с любимым в разных спальнях.

В передаче "Світське життя" артистка рассказала Кате Осадчей, что обустроила отдельную спальню, потому что очень плохо спит и ей нужна идеальная тишина. Кроме того, певица в шутку назвала сон мужа и жены в разных комнатах "королевской привычкой".