Светлана Лобода оторвалась в киевском клубе: видео

Известная певица Светлана Лобода, которая активно строит карьеру в России, на днях посетила Киев, где оторвалась на вечеринке.
В своём Instagram-аккаунте артистка опубликовала серию фотографий из столицы Украины, на которых видно, что Светлана весело проводит время в клубе. Певица не только плясала и веселилась, но и исполнила с толпой свою песню "Суперзвезда".
Киев. Днём - альбом, вечером- танцы, - подписала снимки Лобода.
Вместе со Светой на вечеринке отрывался её близкий друг, грузинский модельер Бичолла.
Светлана Лобода в киевском ночном клубе: фото
Светлана Лобода в киевском ночном клубе: видео
Источник: glamurchik.tochka.net