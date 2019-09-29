Светлана Лобода оторвалась в киевском клубе: видео

Известная певица Светлана Лобода, которая активно строит карьеру в России, на днях посетила Киев, где оторвалась на вечеринке.

В своём Instagram-аккаунте артистка опубликовала серию фотографий из столицы Украины, на которых видно, что Светлана весело проводит время в клубе. Певица не только плясала и веселилась, но и исполнила с толпой свою песню "Суперзвезда".

Киев. Днём - альбом, вечером- танцы, - подписала снимки Лобода.





Вместе со Светой на вечеринке отрывался её близкий друг, грузинский модельер Бичолла.

Светлана Лобода оторвалась в киевском клубе © instagram.com/lobodaofficial/

Светлана Лобода в киевском ночном клубе: фото

Светлана Лобода оторвалась в киевском клубе © instagram.com/lobodaofficial/



Светлана Лобода в киевском ночном клубе: видео





Источник: glamurchik.tochka.net

