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29 сентября 19, 12:13
Светлана Лобода оторвалась в киевском клубе: видео
Светлана Лобода
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Певица исполнила свой известный хит вместе с толпой

Известная певица Светлана Лобода, которая активно строит карьеру в России, на днях посетила Киев, где оторвалась на вечеринке.

В своём Instagram-аккаунте артистка опубликовала серию фотографий из столицы Украины, на которых видно, что Светлана весело проводит время в клубе. Певица не только плясала и веселилась, но и исполнила с толпой свою песню "Суперзвезда".

Киев. Днём - альбом, вечером- танцы, - подписала снимки Лобода.

Вместе со Светой на вечеринке отрывался её близкий друг, грузинский модельер Бичолла.


Светлана Лобода оторвалась в киевском клубе
Светлана Лобода оторвалась в киевском клубе © instagram.com/lobodaofficial/

Светлана Лобода в киевском ночном клубе: фото


Светлана Лобода оторвалась в киевском клубе

Светлана Лобода оторвалась в киевском клубе

Светлана Лобода оторвалась в киевском клубе
Светлана Лобода оторвалась в киевском клубе © instagram.com/lobodaofficial/

Светлана Лобода в киевском ночном клубе: видео



Источник: glamurchik.tochka.net

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