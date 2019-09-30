Ани Лорак покорила Сеть соблазнительными фото

Украинская певица Ани Лорак поделилась откровенными снимками со съемок клипа. Кадры появились на странице звезды в Instagram.





На фото Лорак позирует в пикантном наряде, обнажив плечи и ноги. Певица сидит на скомканном одеяле.





Певицу подловили в тот, момент, когда ей помогали выставить необходимую позу. На кадре звезда запечатлена в обтягивающей майке и наряде, завязанном бантом на поясе.





В комментариях к фото Лорак написала, что до премьеры нового клипа осталось всего 4 дня. Судя по всему он будет иметь название Мы нарушаем.



























