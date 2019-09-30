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Шоу-бизнес
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30 сентября 19, 12:30
Ани Лорак покорила Сеть соблазнительными фото
Ани Лорак
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Звезда показала backstage со съемок нового клипа. На кадрах полуобнаженная певица позирует в постели.
Украинская певица Ани Лорак поделилась откровенными снимками со съемок клипа. Кадры появились на странице звезды в Instagram.

На фото Лорак позирует в пикантном наряде, обнажив плечи и ноги. Певица сидит на скомканном одеяле.

Певицу подловили в тот, момент, когда ей помогали выставить необходимую позу. На кадре звезда запечатлена в обтягивающей майке и наряде, завязанном бантом на поясе.

В комментариях к фото Лорак написала, что до премьеры нового клипа осталось всего 4 дня. Судя по всему он будет иметь название Мы нарушаем.







Источник: https://korrespondent.net
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