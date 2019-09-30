Официально названо имя убийцы Михаила Круга

Официально раскрыта личность убийцы российского исполнителя Михаила Круга. Об этом сообщается на официальной странице следственного комитета.





Ранее сообщалось, что стало известно, кто убил Михаила Круга. Сейчас специалисты официально назвали имя преступника, и приняли решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования.





Следственный комитет установил, что 30 июня 2002 года в дом певца в Мамулино забрались двое грабителей - члены банды Тверские волки Александр Агеев и Дмитрий Веселов. Эту информацию подтвердил сам Агеев.





Злоумышленники планировали только забрать ценные вещи, но музыкант вернулся домой раньше, чем они планировали.





Александр Агеев сообщил следствию, что ограбление спланировали по указанию криминального авторитета, известного под кличкой Лом. Таким образом преступник хотел склонить Круга к тому, чтобы тот попросил у авторитета помощи и начал отдавать часть своих гонораров.





Когда Михаил Круг неожиданно вернулся домой, Веселов дважды выстрелил в певца. Сообщается, что у преступника пистолета ТТ калибра 7,62 мм. Кроме того вор убил собаку певца.





В 2003 году участник той же банды Тверские волки Александр Осипов убил Веселова. Мужчина оказался фанатом творчества музыканта и таким образом отомстил за смерть кумира. Авторитет Лом, спланировавший ограбление, также погиб в 2006 году.





В связи со смертью убийцы Круга Дмитрия Веселова и организатора ограбления Лома, следственный комитет закрыл дело об убийстве Михаила Круга.



