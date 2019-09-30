Певица Ассоль показала первые фото со свадьбы

Украинская певица Катерина Гуменюк, популярная в детстве под сценическим именем Ассоль, поделилась первыми снимками со своей свадьбы. Фото появились на странице звезды в Instagram.





На снимках певица запечатлена во время свадебной церемонии с мужем, а также отдельно.





Ассоль показала свое роскошное платье, вес которого 23 килограмма. У певицы возникли с ним проблемы во время транспортировки из Лондона. На фото Гуменюк позирует держа перед лицом свадебный букет. Платье с пышным подолом и шлейфом дополняют длинная фата и диадема из жемчуга. Само платье также расшито жемчугом.





Муж певицы бизнес-аналитик Артем Тараненко выбрал для свадьбы классический черный костюм с бабочкой.











































