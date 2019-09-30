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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
30 сентября 19, 12:36
Певица Ассоль показала первые фото со свадьбы
Ассоль
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Звезда показала во всей красе свое 23-килограммовое платье, которое она не могла отправить пассажирским рейсом из Лондона.
Украинская певица Катерина Гуменюк, популярная в детстве под сценическим именем Ассоль, поделилась первыми снимками со своей свадьбы. Фото появились на странице звезды в Instagram.

На снимках певица запечатлена во время свадебной церемонии с мужем, а также отдельно.

Ассоль показала свое роскошное платье, вес которого 23 килограмма. У певицы возникли с ним проблемы во время транспортировки из Лондона. На фото Гуменюк позирует держа перед лицом свадебный букет. Платье с пышным подолом и шлейфом дополняют длинная фата и диадема из жемчуга. Само платье также расшито жемчугом.

Муж певицы бизнес-аналитик Артем Тараненко выбрал для свадьбы классический черный костюм с бабочкой.











Источник: https://korrespondent.net
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