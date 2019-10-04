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Шоу-бизнес
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30 сентября 19, 12:42
Лобода рассказала о романе с лидером Rammstein
Светлана Лобода
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Певица признала, что ранее проговорилась о контракте, запрещающем говорить об отношениях с певцом.
Украинская певица Светлана Лобода косвенно подтвердила свои отношения с лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Об этом звезда рассказала в интервью Ксении Собчак. Соответствующее видео появилось на YouTube - канале ведущей.

Судя по разговору звезд, Лобода отказалась отвечать на вопросы о Линдеманне еще до начала интервью. Но в ходе разговора, она признала, что "проговорилась" когда ранее сказала, что не может об этом рассказывать из-за контракта.

Ведущая пошутила, что из такого ответа складывается впечатление, что Лобода попала в рабство, на что певица ответила, что она не в рабстве, а в любви.

Затем сама Лобода попросила Собчак спросить ее мнения о немецком певце и ответила, что "он о***нный" (невероятный - ред.).

Не называя конкретного имени украинская певица рассказала, что она встретила человека, "под которого хочется прогнуться", и с которым можно и хочется быть "маленькой кошечкой".


Источник: https://korrespondent.net
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