Селена Гомес рассказала о депрессии

Селена Гомес неоднократно заявляла о том, что больна волчанкой - болезнью, при которой происходят воспалительные заболевания соединительных тканей. Это заболевание может распространяться на любые жизненно важные органы такие как сердце, почки, легкие, суставы.





Именно из-за заболевания почек 27-летняя голливудская звезда пережила много тяжелых испытаний.





Еще в 2017 году Селена Гомес пережила сложную операцию по пересадке почки, донором которой стала ее лучшая подруга Франсия Райса. После операции девушкам пришлось долго восстанавливать свое здоровье и проходить реабилитационную терапию.





Кроме этого, звезда комедийного сериала "Волшебники из Вэйверли Плэйс" пришлось столкнутся с последствиями волчанки. У нее обнаружились депрессия и систематические панические атаки.





На ежегодной церемонии награждения премии McLean Award, посвященная осведомленности о психических расстройствах, Селена Гомез искренне призналась о чувствах, которые испытывает во время затяжных депрессий: "Прошлый год принес мне много моральных страданий, негативных эмоций. Я не могла улыбаться, держать себя в норме. Мне казалось, что вся боль и все тревоги нахлынули на меня разом. Я пережила один из самых страшных моментов своей жизни".





Также, по словам девушки, ей пришлось обратится к компетентным специалистам, так как самостоятельно облегчить свои внутренние переживание звезде Голливуда не удалось: "Я узнала, почему много лет страдала от тревоги и депрессии. Сейчас, после года работы над собой, чувствую себя гораздо лучше и счастливее. Делиться своим опытом борьбы с депрессией и тревогой нелегко, но правильно. Всем людям иногда нужна помощь. И мы нужны друг другу".



