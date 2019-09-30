Звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная стала мамой

Наталья Дорошенко по сериалу, а в жизни Анна Сагайдачная сумела скрывать свою беременность на протяжении всего срока.





Актриса призналась, что стала мамой уже после того, как родила сыночка Тимура. Для Анны малыш - первенец.





На своей странице в Instagram актриса опубликовала милый снимок с мужем на последнем месяце беременности, лаконично подписав - "Любовь". Также в этом посте Аня анонсировала интервью в журнале, но о том, что уже стала мамой не упомянула.





Беременность Анны подтвердила также ее подруга. На своей Instagram-страничке Илона Жила опубликовала снимок с беременной подругой, а в комментариях подтвердила, что Аня уже родила. "Я долго хранила это фото! Вот пришло время его выставить" - написала девушка.





Поклонники засыпали поздравлениями молодую маму. "Поздравляю! Дай Бог счастья и здоровья!", "Счастья вам и вашему сыночку Тимурчику!! очень красивое имя!!! красивая семья!!!", "Сил вам и вдохновения легко играть все жизненные роли. От сердца шлю вам и малышу добра", "Анна, искренне поздравляю Вас!!! Материнство, это самое прекрасное, что может случиться с женщиной! Желаю всей вашей семье крепкого здоровья и благополучия!!!", "Анечка, от всей души поздравляю" - пишут фанаты.











