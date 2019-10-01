Том Круз оказался в киевском метро (ВИДЕО)

В понедельник вечером, в Киеве обычные прохожие засняли звезду фильмов "Миссия невыполнима" Тома Круза, которого сопровождал советник Владимира Зеленского - Андрей Ермак.





Информацию о местонахождении Тома Круза в подземке "Золотые ворота" официально подтвердили в Киевском метрополитене: "Да, Том Круз в Киеве. Где? Конечно в метро! Это все, что вам нужно знать в этот вечер".





57-летнего актера также сопровождала профессиональная охрана, которая не разрешала прохожим близко приближаться к голливудской иконе.





Причина того, почему Том Круз оказался в столице Украине, пока неизвестна, но поклонники предполагают, что актер ищет новые локации для своих будущих проектов.



