Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.46
USD
24.19
RUB
0.38
EUR
26.70
USD
24.49
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
1 октября 19, 12:46
Том Круз оказался в киевском метро (ВИДЕО)
Том Круз
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Вчера, 30 октября, известного голливудского актера заметили в Киеве.
В понедельник вечером, в Киеве обычные прохожие засняли звезду фильмов "Миссия невыполнима" Тома Круза, которого сопровождал советник Владимира Зеленского - Андрей Ермак.

Информацию о местонахождении Тома Круза в подземке "Золотые ворота" официально подтвердили в Киевском метрополитене: "Да, Том Круз в Киеве. Где? Конечно в метро! Это все, что вам нужно знать в этот вечер".

57-летнего актера также сопровождала профессиональная охрана, которая не разрешала прохожим близко приближаться к голливудской иконе.

Причина того, почему Том Круз оказался в столице Украине, пока неизвестна, но поклонники предполагают, что актер ищет новые локации для своих будущих проектов.


Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
MARUV рассказала, что у нее украли в аэропорту Борисполь
Катя Сильченко на Венском балу была в колье за 200 тыс евро
Брэд Питт сделал Дженнифер Энистон подарок за 79 млн $
"Большая свадьба" в Киеве: на Певчем поле поженили 100 пар
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Наталью Бочкареву задержали с наркотиками
noimageЛопес и Родригес отпраздновали помолвку
noimageРики Мартин с супругом ждут четвертого ребенка
noimageМеган Маркл сделала мужу сюрприз (ВИДЕО)
noimageТина Кароль поразила откровенным платьем (ФОТО)
Лента новостей